Украина осталась без денег по спору с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов. Слова украинского премьера передает телеканал «112.Украина».

Речь о российских деньгах зашла в контексте обсуждения в Верховной Раде бонусов топ-менеджерам «Нафтогаза», которые сами себе назначили премии на общую сумму в 46,3 миллиона долларов именно из-за победы украинской компании над российской в Стокгольмском арбитраже.

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«Если речь идет о том, чтобы премия была выплачена дополнительно за Стокгольм, то я хочу посмотреть на средства по Стокгольму на счетах государственного казначейства. Таких денег пока не поступало. Если их не поступало, то и предмета премии нет», — заявил Гройсман, отметив, что не видит смысла продолжать обсуждение данного вопроса.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому российская сторона оказалась должна украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» тогда отказался признавать решение суда и обещал оспорить его, Украина же начала требовать ареста по всему миру активов «Газпрома» в счет уплаты долга.

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