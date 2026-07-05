Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:39, 5 июля 2026Мир

В США дали совет Польше относительно Украины

Политолог Корыбко: Польше следует принять участие в денацификации Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Празднование дня рождения С.Бандеры во Львове

Празднование дня рождения С.Бандеры во Львове. Фото: Stringer / Reuters

Американский политолог Эндрю Корыбко посоветовал Польше принять участие в денацификации Украины. Его слова приводятся в статье на платформе Substack.

Он обратил внимание на то, что отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников Киевом. В этой связи Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.

«Денацификация Украины отвечает интересам Польши, и она могла бы добиться ее без единого выстрела. Все, что от Варшавы требуется, — это немедленно перестать быть транзитером для 90 процентов украинского военно-технического импорта из НАТО», — говорится в тексте публикации.

Корыбко предположил, что если бы Польша заранее предъявила ультиматум Украине и проявила твердость, то Киеву осталось бы только подчиниться.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. До этого эксперт Станислав Крапивник заявил, что Польша может претендовать на территории Западной Украины, включая Луцк, Львов и Волынь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России объяснили отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

    В Германии захотели вызвать Зеленского из-за подрыва «Северных потоков»

    В Эстонии встревожились из-за неожиданного действия США

    Названа еще одна причина отказа Киева забирать тела солдат из Константиновки

    В Минобороны отчитались о сбитых за 12 часов беспилотниках над территорией России

    Гигантский тунец пробил лодку рыбаков в российском регионе

    ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала ЧМ

    В США дали совет Польше относительно Украины

    Трамп проведет несколько двусторонних встреч на саммите НАТО

    Песков ответил на слухи о возможном ударе России по Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok