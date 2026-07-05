Медведев высказался к 250-летию США

Медведев: США не имеют права навязывать другим странам свою волю

США не имеют права навязывать другим странам свою волю, высказался в Telegram к 250-летию Соединенных Штатов зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По его мнению, США не являются ни примером для подражания, ни «империей зла». «Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что любое государство может разобраться со своими проблемами самостоятельно. Зампред Совбеза России призвал США разобраться «сначала с бардаком в своем доме».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News заявил, что между Иерусалимом и Вашингтоном нет разногласий.

Также в июле президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.