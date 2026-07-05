Reuters: Трамп проведет двусторонние встречи с лидерами Украины и Сирии на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Reuters.

«Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом Шааром на полях саммита НАТО», — сказано в материале.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х сообщил, что основными темами предстоящего саммита НАТО в Анкаре будут угрозы и вызовы для евроатлантического региона, Украина и южный фланг блока.

1 июля адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно Лоренцо Мария Пачини заявила, что в НАТО растет усталость от Украины из-за широких обязанностей альянса, которые выходят за пределы Восточной Европы. Кроме того, в НАТО происходит размежевание стран в зависимости от их отношения к украинскому конфликту.