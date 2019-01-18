Швейцария отменила арест акций «Газпрома»

Суд Швейцарии отменил свое решение об аресте активов «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Под арестом находились акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», принадлежащие российскому газовому холдингу. Арест был снят, поскольку ценные бумаги находятся не на территории Швейцарии. Информацию о прекращении заморозки подтвердила украинская компания «Нафтогаз», которая была инициатором ограничительных мер.

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Решение о наложении ареста на акции было вынесено судом кантона Цуг 29 мая. Впоследствии его приостанавливали и возобновляли. «Нафтогаз» рассчитывает получить акции оператора газопровода «Северный поток-2» в счет долга «Газпрома».

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» за недопоставку согласованных ранее объемов газа. По совокупности двух рассматриваемых исков — о поставке и транзите газа — «Газпром» должен заплатить 2,56 миллиарда долларов. Исполнения именно этого решения добивается «Нафтогаз».

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