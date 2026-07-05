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19:48, 5 июля 2026Мир

Салют в честь Дня независимости США повредил самолет

В Чикаго салют в честь Дня независимости США повредил самолет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eric Lee / Reuters

Салют в честь Дня независимости США повредил самолет, заходивший на посадку в аэропорт Чикаго. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны.

По данным канала, около 20:30 4 июля пилот борта авиакомпании Delta Air Lines сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой. Экипаж почувствовал взрыв под судном.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла успешно, а самолет получил незначительные повреждения покрытия. Борт временно вывели из эксплуатации для проведения проверки его целостности.

Ранее самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт вылета в США после столкновения с птицей. Пассажиров отправили в точку назначения другим рейсом.

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