В Чикаго салют в честь Дня независимости США повредил самолет

Салют в честь Дня независимости США повредил самолет, заходивший на посадку в аэропорт Чикаго. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны.

По данным канала, около 20:30 4 июля пилот борта авиакомпании Delta Air Lines сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой. Экипаж почувствовал взрыв под судном.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла успешно, а самолет получил незначительные повреждения покрытия. Борт временно вывели из эксплуатации для проведения проверки его целостности.

Ранее самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт вылета в США после столкновения с птицей. Пассажиров отправили в точку назначения другим рейсом.