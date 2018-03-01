Украина пригрозила «Газпрому» арестом имущества

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил «Газпрому» арестом имущества в Европе из-за очередного витка противостояния в газовом споре между странами. Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

«Если "Газпром" не заплатит деньги, "Нафтогаз" может добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечить выполнение решений Стокгольмского арбитража», — написал украинский президент.

Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в рамках спора по контракту на транзит от 2009 года с учетом декабрьского решения арбитража, согласно которому украинская компания должна была выплатить российской два миллиарда долларов. В итоге «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Порошенко считает попытки «Газпрома» пренебречь решением Стокгольмского арбитража нелепыми. Также украинский президент заверил, что действия российской госкомпании больше не вызывают паники на Украине, так как страна никогда не вернется «в колею патологической зависимости от российского газа».

Параллельно с Порошенко по газовой теме высказался глава МИД Украины Павел Климкин. Он сравнил российскую компанию с «уличными наперсточниками».

«"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняют решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижают давление в трубе, будучи неспособными выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны», — написал глава украинского МИД.

Глава украинского «Нафтогаза» удивился решению «Газпрома» вернуть предоплату за поставки российского газа на Украину. Согласно решению Стокгольмского арбитража, Украина обязана закупать у России пять миллиардов «кубов» газа в год, именно за эти поставки и были перечислены деньги, которые «Газпром» вернул. Российская компания объяснила возврат средств отсутствием дополнительного соглашения к контракту.

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