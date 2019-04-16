Задержка «Северного потока-2» ослабит Европу

Гендиректор немецкой компании Wintershall, которая является инвестором «Северного потока-2», Марио Мерен заявил, что задержка строительства газопровода ослабит Европу. Об этом сообщает РБК.

По его словам, газовый проект укрепляет как конкурентоспособность, так и среднесрочную и долгосрочную энергетическую безопасность, особенно с учетом сокращения производства в Европе.

«Дальнейшая задержка ослабит энергетическую безопасность и конкурентоспособность Европы и, соответственно, будущее Европы», — подчеркнул он.

ЕС нуждается в возможности воспользоваться этой «безопасной, прямой и эффективной транспортной инфраструктурой», указал гендиректор Wintershall.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019 году.

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