«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершится в 2019 году. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает «Интерфакс».
Комментируя рекомендации проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG и их трактовку «Нафтогазом Украины», Миллер в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» отметил, что юридических препятствий для завершения строительства газопровода нет.
«Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности, — сказал он. — И в общем и целом нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство "Северного потока-2" до конца девятнадцатого года».
Министр энергетики России Александр Новак 29 марта заявил, что попытки Дании затянуть согласование маршрута «Северного потока-2» не отразятся на заявленных сроках запуска проекта. Кроме того, как передает ТАСС, по мнению главы Минэнерго, новые поправки в газовую директиву ЕС не окажут негативного влияния на реализацию проекта, поскольку тот является коммерческим и в Европе в нем заинтересованы.
Датское энергетическое агентство 27 марта рекомендовало проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прохождения газопровода в территориальных водах королевства: в исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Отмечалось, что подготовка и согласование заявки на новый маршрут также займет определенное время, хотя планируется завершить строительство газопровода уже в этом году.
В «Нафтогазе Украины» информацию от датской стороны восприняли как отказ в выдаче разрешения на строительство в территориальных водах страны.
Дания остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своей территории (его уже предоставили Финляндия, Швеция и Германия). Власти королевства заявили, что российский проект может нанести урон датской государственности и увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России. Москва направляла властям Дании в 2017 и 2018 годах два запроса — первый на строительство участка газопровода в территориальных водах страны, второй — в исключительной экономической зоне.
В конце марта Дания направила Nord Stream 2 AG требование включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Тогда были высказаны опасения, что из-за такой позиции Копенгагена газопровод не будет запущен до конца года, когда истечет транзитный контракт с Украиной.