Попытки сорвать запуск «Северного потока-2» сочли безуспешными

Попытки Дании затянуть согласование маршрута газопровода «Северный поток-2» не отразятся на заявленных сроках запуска проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака.

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Глава Минэнерго также прокомментировал новые поправки в газовую директиву ЕС — по словами министра, они не будут иметь негативного эффекта на реализацию проекта, поскольку тот является коммерческим и в Европе в нем заинтересованы. Новак добавил, что нынешние поправки мягче тех, что рассматривались ранее. Эти правила позволяют регулятору, на территории которого газопровод проходит с морской части на сухопутную, принимать самостоятельные решения относительно регулировании в пределах территориальных вод страны.

В феврале в ЕС одобрили новые поправки к газовой директиве, согласно которым газопроводы из третьих стран, проходящие через территорию ЕС, не могут находиться во владении у поставщиков газа. Новая директива пока не утверждена. В настоящее время оператором «Северного потока-2» является Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии. Компанией полностью владеет «Газпром».

Дания остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своей территории (его уже предоставили Финляндия, Швеция и Германия). Власти королевства заявили, что российский проект может нанести урон датской государственности и увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России. Россия направляла властям Дании в 2017 и 2018 годах два запроса — первый на строительство участка газопровода в территориальных водах страны, второй — в исключительной экономической зоне.

В конце марта Дания направила Nord Stream 2 AG требование включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Тогда были высказаны опасения, что из-за такой позиции Копенгагена газопровод не будет запущен до конца года, когда истечет транзитный контракт с Украиной.

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