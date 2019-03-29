Россия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США

«Газпром» до конца года выкупит своих крупнейших подрядчиков — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и компанию «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Обе компании планирует выкупить собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром». Суммы обеих сделок не раскрываются.

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Как пояснил источник издания, в условиях жесткой конкуренции с США за газовый рынок Европы «Газпром» хочет устранить все возможные поводы для критики в свой адрес, в том числе избежать обвинений в сотрудничестве с подрядчиками, находящимися под санкциями. По данным издания, уже в апреле «Стройгазмонтаж» возглавит топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев.

«Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз» были подрядчиками при строительстве газопровода «Сила Сибири» из России в Китай. В настоящее время обе компании участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2» из России в Германию, которое должно завершиться в конце 2019 года. Кроме того, дочка «Стройгазмонтажа» возводила Крымский мост. Между тем компании и их владельцы находятся под санкциями Евросоюза и США с 2014 года.

В марте стало известно, что США готовятся к введению санкций против «Северного потока-2». Предполагается, что новые ограничения ударят по инвесторам и компаниям, заключивших контракты на прокладку труб. Кроме того, в Минэнерго США заявили, что американский сжиженный природный газ может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства.

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