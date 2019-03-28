Данию уличили в попытках сорвать строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство направило оператору проекта «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG — требование включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Nord Stream 2 AG.

Таким образом оператор «Северного потока-2» прокомментировал заявление «Нафтогаза» о том, что власти Дании якобы отклонили заявку оператора на прокладку газопровода. В публикации отмечается, что, хотя заявление «Нафтогаза» оказалось ложным, позиция датских властей все равно означает проблемы для проекта.

Дания — последняя страна, которая пока не выдала разрешение для «Северного потока-2». При этом в 2017 году в стране был принят специальный закон, который позволяет правительству запрещать прокладку газопроводов в территориальных водах по политическим причинам. В ответ на это «Газпром» подготовил и подал вторую заявку на прокладку, новый маршрут проходит к северо-западу от Борнхольма вне пределов датских территориальных вод.

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По мнению источников, знакомых с ситуацией, экологическая оценка нового маршрута может занять три-шесть месяцев. Таким образом Дания тянет время, это создает риски, что «Северный поток-2» не успеют ввести в эксплуатацию до конца года, когда истекает транзитный контракт с Украиной.

«Все нормы приличия по первым двум заявкам уже исчерпаны, это ход направлен на то, что оправдать дальнейшее затягивание времени», —говорит источник. Отмечается, что вопрос является исключительно политическим, и Германия сможет повлиять на Данию.

Nord Stream 2 AG может уложить датский участок за полтора месяца, поскольку в последнее время скорость могла составлять по 3 километра трубы в день. Если экологическая оценка второго маршрута займет полгода, и Дания сразу даст разрешение, «Газпром» теоретически может закончить прокладку линейной части к середине ноября. Таким образом останется лишь полтора месяца на гидроиспытания и другие тесты. При этом график могут сорвать штормы, которые часто происходят на Балтике осенью.

Ранее глава компании Wintershall, участвующей в реализации проекта, Марио Мерен заявлял, что «Северный поток-2» может покрыть потребность Германии в энергии после закрытия угольных шахт. Мощность газопровода составляет примерно 300 тераватт-час электроэнергии в год, что теоретически может заменить всю вырабатываемую из угля электроэнергию в Германии.

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