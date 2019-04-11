Европа усомнилась в своевременном запуске «Северного потока-2»

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, заместитель гендиректора Генерального директората по вопросам энергетики ЕК Клаус-Дитер Борхардт уверен, что газопровод не заработает вовремя. Он предположил, что России понадобится еще как минимум 2-3 года. Кроме того, у «Газпрома» есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые он должен выполнить.

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По его словам, в этих контрактах указан гарантированный минимум объемов газа для покупателей, и для их поставок необходимо, чтобы «Северный поток-2» работал на полную мощность. «Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину», — подчеркнул Борхардт.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019 году.

На Украине опасаются, что пуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который также может произойти в 2019 году, сделает украинскую газотранспортную систему полностью невостребованной. Между тем Германия неоднократно заявляла о необходимости сохранения транзита через Украину после сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2».

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