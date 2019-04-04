В Европе приняли опасную для «Газпрома» директиву

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы из третьих стран, проходящих через территорию Евросоюза, будут распространяться действующие в союзе правила. Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие поправок проголосовали 465 депутатов, против — 95, еще 68 воздержались. Документ предполагает, что газопроводы не могут находиться во владении у поставщиков газа. Новые правила также затронут строящийся газопровод «Северный поток-2».

Отмечается, что изменения позволят повысить конкуренцию на газовом рынке в Евросоюзе и снизить цены для потребителей. В настоящий момент основными поставщиками газа в Евросоюз являются Россия, Норвегия и Алжир.

Ранее, в феврале, сообщалось, что эти поправки могут создать дополнительные трудности при реализации проекта по строительству «Северного потока-2», поскольку предполагают, что международные проекты, в которых задействованы неевропейские компании (в данном случае «Газпром»), должны быть приведены в соответствие с внутренними нормами ЕС.

Позже российский министр энергетики Александр Новак заявлял, что поправки в директиву не повлияют на реализацию проекта, поскольку тот является коммерческим и в Европе в нем заинтересованы. Он добавил, что нынешние поправки мягче тех, что рассматривались ранее.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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