Европа одобрила вредную для «Северного потока-2» директиву

Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) одобрил поправки к Газовой директиве, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Поправки приведут к тому, что правила, регулирующие внутренний рынок газа ЕС, будут применяться и к линиям транспортировки газа между государством-членом и третьей страной. «Это сделает правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовую инфраструктуру, так и для пользователей сети», — отмечается в сообщении.

Теперь соглашение должны одобрить представители стран-членов Совета ЕС.

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Ранее в феврале сообщалось, что эти поправки могут создать дополнительные трудности при реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2», поскольку предполагают, что международные проекты, в которых задействованы неевропейские компании (в данном случае, «Газпром»), должны быть приведены в соответствие с внутренними нормами ЕС.

В начале февраля Германия и Франция предложили редакцию поправок к Газовой директиве, согласно которым все решения по газопроводу «Северный поток-2» будет принимать Германия, как страна-получатель российского газа. Согласно проекту Румынии, выдавать исключения российскому газопроводу сможет только Еврокомиссия.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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