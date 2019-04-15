«Газпром» согласился на жесткие условия Дании по «Северному потоку-2»

Оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм», — говорится в сообщении.

Подготовить заявку по этому маршруту, включающую в себя экологическую экспертизу, потребовало Датское энергетическое агентство (ДЭА) в конце марта 2019 года. Просьбу обосновали стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство. Территория, через которую, согласно проекту, пройдет трубопровод, ранее являлась спорной между Данией и Польшей, поэтому была закрыта для разработки каких-либо проектов.

Дания — последняя страна, которая пока не выдала разрешение для «Северного потока-2». Власти королевства заявили, что российский проект может нанести урон датской государственности и увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России.

В 2017 году в стране приняли закон, который позволяет правительству запрещать прокладку газопроводов в территориальных водах по политическим причинам. В ответ на это «Газпром» подготовил и подал вторую заявку, новый маршрут проходит к северо-западу от Борнхольма вне пределов датских территориальных вод

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