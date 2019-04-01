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План Дании по срыву запуска «Северного потока-2» признали реальной угрозой

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Реализация проекта «Северный поток-2» может затормозиться из-за требования Дании провести дополнительную экологическую экспертизу по участку газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор международного рейтингового агентства Moody's.

Ранее Датское энергетическое агентство попросило оператора проекта Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прохождения газопровода в территориальных водах королевства: в исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Просьба обоснована стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство.

В Moody's полагают, что задержка в строительстве газопровода может ослабить позицию «Газпрома» в переговорах с Украиной по транзиту газа после декабря 2019 года. По оценкам агентства, в этом случае планируемый транзит в размере 10-15 миллиардов кубометров газа может вырасти примерно в три раза.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что реализация газопровода «Северный поток-2» завершится в 2019 году. Он при этом отметил, что юридических препятствий для завершения строительства нет.

Кроме того, министр энергетики Александр Новак 29 марта заявлял, что попытки Дании затянуть согласование маршрута «Северного потока-2» не отразятся на заявленных сроках запуска проекта.

Дания остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» на своей территории (его уже предоставили Финляндия, Швеция и Германия). Власти королевства заявили, что российский проект может нанести урон датской государственности и увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России.

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