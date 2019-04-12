Украина раскрыла план на случай потери транзита российского газа

Прекращение транзита российского газа через Украину приведет к потерям для бюджета Украины и нанесет мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Укринформ».

Как он напомнил, после завершения строительства газопровода «Северный поток-2», Россия сможет не использовать украинский транзит. По мнению Витренко, в результате будет подорвана безопасность европейского энергетического сектора.

Он заявил, что «Газпром» получит «зеленый свет» «для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке» и будет блокировать деятельность независимых европейских газовых компаний и производителей. По его мнению, российская компания использует «тактику хищника» — чрезмерные инвестиции компании в газовую инфраструктуру не дают выйти на рынок другим игрокам.

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В таких условиях украинская сторона определила несколько основных направлений для борьбы. «Нафтогаз» продолжит добиваться, чтобы «Газпром» исполнил решение Стокгольмского арбитража о выплате Киеву 2,56 миллиарда долларов. Помимо этого, компания предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, что, по словам Витренко, позволит «Нафтогазу» оставаться надежным транзитным партнером для Европы.

Если «Газпром» заблокирует транзит через Украину, компания инициирует слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм. Ускоренная амортизация газотранспортной системы может обойтись «Газпрому» более чем в 12 миллиардов долларов.

Четвертое направление, намеченное «Нафтогазом», — реформы газового сектора и начало правовой процедуры против «Газпрома» за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции.

В начале апреля Украина начала закачивать газ в свои подземные хранилища газа (ПХГ) в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов. Как сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в связи с окончанием контракта с «Газпромом» и остановкой транзита газа надо накопить больше запасов.

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