Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках

Перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути можно с помощью атомного подводного флота России, считает глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его слова приводит ТАСС.

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«Представьте, что мы делаем подводный газовоз: корпус подводной лодки с атомным двигателем», — сказал он. По его словам, такая субмарина после заправки на подводном месторождении могла бы без всплытия на поверхность доставлять газ в крупные газовые хабы, как шаттл.

Как отметил Ковальчук, на сегодняшний день можно предложить разные варианты таких субмарин — их нужно оценить с точки зрения экономической целесообразности. При этом он подчеркнул, что вариант транспортировки газа с помощью специальных подводных лодок может оказаться более безопасным, чем перевозка СПГ на танкерах.

Россия в 2018 году нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу. Это произошло благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк». В результате Россия приблизилась к США по объемам поставок в ЕС. Совладелец и глава компании Леонид Михельсон в феврале заявил, что российский сжиженный газ может оказаться для Европы дешевле американского, так как компания способна снизить его себестоимость.

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