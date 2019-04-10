Российский газ захотели перевозить на атомных подводных лодках

Перевозить сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути можно с помощью атомного подводного флота России, считает глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его слова приводит ТАСС.
«Представьте, что мы делаем подводный газовоз: корпус подводной лодки с атомным двигателем», — сказал он. По его словам, такая субмарина после заправки на подводном месторождении могла бы без всплытия на поверхность доставлять газ в крупные газовые хабы, как шаттл.
Как отметил Ковальчук, на сегодняшний день можно предложить разные варианты таких субмарин — их нужно оценить с точки зрения экономической целесообразности. При этом он подчеркнул, что вариант транспортировки газа с помощью специальных подводных лодок может оказаться более безопасным, чем перевозка СПГ на танкерах.
Россия в 2018 году нарастила поставки сжиженного природного газа в Европу. Это произошло благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк». В результате Россия приблизилась к США по объемам поставок в ЕС. Совладелец и глава компании Леонид Михельсон в феврале заявил, что российский сжиженный газ может оказаться для Европы дешевле американского, так как компания способна снизить его себестоимость.