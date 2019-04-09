Конкурент «Газпрома» ответил на обвинения в подрыве бюджета России

Компания «Новатэк» назвала необоснованными претензии «Газпрома», который счел сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» угрозой поставкам в Европу российского трубопроводного газа. Такое заявление сделала пресс-служба компании, сообщает ТАСС.

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«Заявления о вытеснении российского трубопроводного газа с рынка Северо-Западной Европы считаем необоснованными», — говорится в сообщении компании. Как пояснили в «Новатэке», более 96 процентов сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» предназначены для поставок в страны Азии, Испанию и в терминалы перегрузки, откуда СПГ в дальнейшем отправляют покупателями по всему миру.

Заявление компании прозвучало после того, как «Интерфакс» 9 апреля опубликовал оценку «Газпромом» рисков для российского бюджета из-за конкуренции ямальского СПГ с традиционным трубопроводным газом на европейском рынке. По мнению российского газового гиганта, из-за этого российский бюджет недополучил 30 миллиардов рублей. «Это сопоставимо с затратами "Газпрома" на газификацию регионов страны — 29,45 миллиарда рублей в 2017 году», — сообщил источник агентства. В «Газпроме» добавили, что в будущем ожидают только роста поставок ямальского СПГ в Европу с выходом проекта на полную мощность.

«Новатэк» вывел на полную мощность свой первый завод по сжижению газа в рамках проекта «Ямал-СПГ» в декабре 2018 года. В феврале 2019 года совладелец и глава компании Леонид Михельсон сообщил, что в перспективе российский СПГ может оказаться дешевле американского для Европы. В будущем «Новатэк» планирует реализацию еще трех аналогичных проектов — «Арктик-СПГ-1», «Арктик-СПГ-2» и «Арктик-СПГ-3».

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