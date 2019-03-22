«Газпром» впервые признал американскую угрозу

Сжиженный природный газ (СПГ) из США может уже в 2019 году стать основным конкурентом российского природного газа на европейском рынке. Об этом в интервью корпоративному журналу «Газпром» рассказал глава управления структурирования контрактов и ценообразования концерна Сергей Комлев, отрывки из речи которого приводит Reuters.

По словам Комлева, американские производители газа в этом году могут принять решение о перенаправлении поставок из Азии в Европу. Этому будет способствовать снижение цены на азиатском рынке, которая до сих пор была выше европейской, а также изменение цен на фрахт судов, используемых для поставок.

«По состоянию на начало марта, действуют оба стимула для перенаправления поставок в Европу. И это делает поставки из США в Европу более привлекательными, чем в АТР [Азиатско-Тихоокеанский регион]», — отметил Комлев.

При этом поставки СПГ производят не только американские газовые компании. Также этим занимается российский «Новатэк». Именно за счет его топлива в 2018 году на 10,6 процента вырос импорт СПГ европейскими потребителями. Прирост поставок сжиженного газа из России был почти в два раза выше, чем из США. И эта тенденция, по словам Комлева, сохраняется в начале 2019-го.

В свою очередь поставки природного газа от «Газпрома», напротив, сокращаются, в том числе из-за конкуренции со стороны СПГ и теплой погоды в Европе.

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