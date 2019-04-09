«Газпром» обвинил российскую компанию в подрыве бюджета России

Бюджет России недополучил 30 миллиардов рублей из-за того, что сжиженный природный газ с проекта «Ямал СПГ» вытеснил с европейского рынка часть объемов с трубопроводного газа, поставляемого «Газпромом». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо зампред компании Виталия Маркелова. Сумма потерь от поставок российского СПГ в Европу сопоставима с затратами «Газпрома» на газификацию регионов страны — 29,45 миллиарда рублей в 2017 году, отметили в компании.

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По подсчетам «Газпрома», в 2018 году «Ямал СПГ» поставил в Европу 4,9 миллиона тонн СПГ. Около 80 процентов этого объема было направлено в такие страны, как Бельгия, Франция, Нидерланды, Великобритания, куда традиционно осуществляются поставки трубопроводного газа «Газпрома».

В будущем «Газпром» ожидает только роста поставок ямальского СПГ в европейские страны. Так, по оценке газового монополиста, уже в феврале 2019 года «Ямал СПГ» стал крупнейшим источником сжиженного природного газа для Европы, а экспорт «Газпрома» в этом же месяце, напротив, снизился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «Газпром» также высказывал опасения по поводу конкуренции со стороны американского СПГ в Европе. По мнению компании, если американские производители газа примут решение о перенаправлении поставок из Азии в Европу (чему способствуют снижение цены на СПГ на азиатском рынке и изменение цен на фрахт судов, используемых для поставок), то уже в 2019 году американский сжиженный природный газ может стать основным конкурентом для российского трубопроводного газа на европейском рынке.

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