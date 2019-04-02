Названы сроки рассмотрения спора «Газпрома» и «Нафтогаза»

Слушания по иску «Газпрома» об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины и по требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российской компании 11,58 миллиарда долларов назначены на апрель-май 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет «Газпрома».

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма объединил данные разбирательства в сентябре 2018 года, а в конце декабря был сформирован состав арбитража.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Также суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» 2,56 миллиарда долларов за поставленное сырье.

Российская компания обжаловала решение в апелляционной инстанции шведского округа Свеа. «Нафтогаз», в свою очередь, обратился в суды нескольких европейских стран с требованием арестовать находящиеся там активы российской компании.

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