«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»

«Нафтогаз» готов к пересмотру или отказу от второго иска с «Газпрому», если заключит с Россией новый долгосрочный контракт. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев в интервью «5 каналу».

По его словам, контракт должен быть заключен по европейским правилам, с гарантиями, что деньги будут выплачены. Главной целью иска Коболев назвал возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы Украины из-за строительства «Газпромом» отходных потоков. Глава «Нафтогаза» также сообщил о невыполнении обязательств, которые содержатся в действующем до конца 2019 года контракте на транзит.

Ранее 30 декабря Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» намерен выставить российскому «Газпрому» новый счет на миллиарды долларов. Представители украинской компании начали новое разбирательство, в рамках которого они потребовали пересмотреть тарифы российской компании на транзит газа через территорию Украины в 2018-2019 годах и взыскать с «Газпрома» 11,6 миллиарда долларов недоимок.

В феврале 2018-го Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в рамках спора по контракту на транзит от 2009 года (истекает в 2019-м), однако не поддержал требование украинской стороны о пересмотре тарифа.

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