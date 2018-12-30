«Нафтогаз» насчитал миллиардные претензии к «Газпрому»

«Нафтогаз» намерен выставить российскому «Газпрому» новый счет на миллиарды долларов. Об этом пишет председатель правления украинской газовой компании Андрей Коболев в статье для газеты «Экономическая правда».

Представители «Нафтогаза» начали новое разбирательство, в рамках которого они потребовали пересмотреть тарифы российской компании на транзит газа через территорию Украины в 2018-2019 годах и взыскать с «Газпрома» 11,6 миллиарда долларов недоимок.

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«Нафтогаз» требует арестовать акции компаний — владельцев «Северного потока», «Северного потока — 2» и «Голубого потока», которые являются европейскими активами «Газпрома». Арест активов станет компенсацией по делу о несоблюдении минимально установленных объемов прокачки топлива через Украину, рассмотренному в Стокгольме. Украина рассчитывает получить по этому разбирательству еще 2,1 миллиарда долларов.

Также «Нафтогаз» подал против России иск на пять миллиардов долларов за захват активов в Крыму (Украина не признает полуостров частью Российской Федерации). Рассмотрение дела уже началось.

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум обоюдным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» друг к другу, касающимся транзита и поставок российского газа. «Газпрому» было присуждено 2,1 миллиарда долларов, «Нафтогазу» — 4,63 миллиарда. После сложения требований долг российской компании составил 2,56 миллиарда. Пока решение о выплате этой суммы заморожено.

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