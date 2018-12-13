США решили помочь Украине изъять активы «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что ей удалось одержать победу в федеральном суде Нью-Йорка, где она смогла получить доступ к информации об активах российской компании «Газпром» в Европе. Об этом говорится в сообщении украинской компании.

Нью-Йоркский суд обязал несколько компаний раскрыть информацию о «Газпроме» «Нафтогазу». Речь идет о компании GLAS Americas LLC, которая может обладать данными о местонахождении акций швейцарской Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит «Газпрому». Эта информация нужна для подачи иска о взыскании ущерба в Швейцарском суде.

Посодействовать украинской компании также обязали Deutsche Bank Trust Company Americas, который выступает банком-кореспондентом российского Газпромбанка, где «Газпром» держит счет. Газпромбанк владеет швейцарской дочкой Gazprombank, от Deutsche Bank «Нафтогаз» требует информации об операциях головной компании с швейцарским подразделением, включая счета российской госкомпании, чтобы арестовать их.

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Аналогичные или похожие требования украинская компания выдвинула Bank of New York Mellon (управляет эмиссией акций «Газпрома» за рубежом), DeGolyer & MacNaughton (предоставляет «Газпрому» консалтинговые услуги) и Gazprom Marketing & Trading USA Inc.(аффилированная с «Газпромом» структура).

Нью-Йоркский суд потребовал от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York предоставить запрашиваемую информацию «Нафтогазу», по остальным украинская компания продолжает судебную работу, чтобы получить данные.

«Нафтогаз» таким образом пытается взыскать с российской компании деньги, которые Стокгольмский арбитраж потребовал от «Газпрома» выплатить украинской компании. Российская сторона фактически не признает это решение суда, считая его предвзятым, украинская, наоборот, всеми силами пытается взыскать эти деньги.

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