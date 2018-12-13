«Нафтогаз Украины» пообещал «Газпрому» проблемы при помощи США

«Нафтогаз Украины» обратился в американские суды с исками о принудительном взыскании долга с российского «Газпрома», заявил представитель украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook.

Так, в комментариях под постом он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, подавала ли украинская сторона иски в суды Северного и Южного округов Техаса против компании Gazprom Marketing & Trading USA и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton.

Представитель «Нафтогаза» отметил, что речь идет не только о Техасе, и подчеркнул, что «США не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы».

Ранее о том, что украинская компания пытается привлечь американские суды к разбирательству с «Газпромом», сообщала газета «Коммерсантъ». «Нафтогаз» пытается получить от российской стороны 2,7 миллиарда долларов — именно столько «Газпром» должен выплатить Украине, по решению Стокгольмского арбитража, за недопоставку газа по транзиту.

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