«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» потребовала в Хозяйственном суде Киева взыскать с правительства Украины компенсацию в размере 236 миллионов долларов (6,63 миллиарда гривен). Поводом для требований стали поставки газа населению по ценам ниже рыночных, об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на постановление суда.

Иск от компании был принят еще 3 октября, однако подробности стали известны только сейчас. Так, «Нафтогаз» требует от правительства компенсацию за требование поставлять газ населению по ценам ниже рыночных с 2015 года, изначально власти уверяли компанию, что это временная мера.

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Однако срок действия льготных цен для населения регулярно продлевался и закончился только 1 ноября 2018 года. Гендиректор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook пояснил претензии компании. Он настаивает, что правительство не имеет права устанавливать «справедливые цены», а в случае госрегулирования цен власти обязаны выплатить компенсацию.

Украинские власти регулярно переносили повышение цен на газ для населения в связи с тем, что это острый социальный вопрос. Однако роста цен требует Международный валютный фонд (МВФ), который несколько раз ставил ультиматум, что не продлит программу финансовой помощи государству, если власти не пойдут на этот шаг. С ноября «Нафтогаз» поднял цены для населения в соответствии с постановлением кабинета министров Украины.

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