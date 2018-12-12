Цены на газ для Украины рекордно выросли

В ноябре 2018 года Украина закупала газ по рекордно высокой цене. Об этом сообщает министерство экономического развития и торговли Украины.

В среднем тысяча кубометров импортного природного газа с учетом таможенного оформления обошлась Украине в 9472 гривны, или 339 долларов. Это максимальная цена с января 2015 года. Тогда средняя стоимость газа составила 358 долларов.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предлагал Киеву топливо по более привлекательной цене, чем европейские поставщики. Российский газ обошелся бы Украине по 172-175 долларов за тысячу кубометров.

Осенью стало известно, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей Украины вырастут на четверть. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае в стране будет объявлен дефолт.

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