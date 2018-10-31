Порошенко свалил вину за подорожание газа на Тимошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев взял на себя обязательства о повышении цены на газ и уравнивании в стоимости импортного газа и газа украинской добычи еще в 2008 году. Слова главы государства приводит «Украинская правда».

Украинский лидер указал, что тогда с Международным валютным фондом (МВФ) было подписано соглашение об урегулировании цены на газ.

«Кто на то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит так: cherchez la femme (в переводе с французского — ищите женщину — прим. «Ленты.ру»). Но кто бы там ни был, подобные обязательства носят не персональный характер, а международно-правовой характер. Хотя, брали одни, а выполнять должны другие. C'est la vie (в переводе с французского — такова жизнь — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Порошенко.

Также он подчеркнул, что экономика плохо реагирует на лозунги, а сохранить и ускорить рост ВВП и уровень жизни можно лишь на основе абсолютно ответственной экономической политики. «Дешевый сыр подают лишь в мышеловках. Дешевый газ подают в российской клетке. Разве что так можно выполнить фантастическое обещание — снизить тарифы на газ в два раза, в три раза или в пять раз», — цитирует Порошенко «Интерфакс».

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Соглашение об урегулировании цены на газ на Украине было подписано в 2008 году тогдашним руководителем МВФ Домиником Стросс-Каном и премьер-министром Украины того времени Юлией Тимошенко, которая является одним из главных конкурентов Порошенко на грядущих президентских выборах. Согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group и опубликованным 29 октября, свой голос за Тимошенко готовы отдать 15,4 процента респондентов, в то время как действующего президента готовы поддержать 8,9 процента опрошенных.

19 октября премьер-министр республики Владимир Гройсман сообщил, что украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами и необходимости получить новый кредит МВФ. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.

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