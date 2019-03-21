Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о взыскании активов «Газпрома» в рамках разбирательства с «Нафтогазом Украины». Об этом сообщил российский газовый концерн, передает ТАСС.

«Судебный процесс в Великобритании приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция). "Газпром" продолжит защищать свои права», — говорится в сообщении.

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В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской компании касались задолженности за поставленный газ, украинской — цены за транзит. Требования обоих участников процесса были удовлетворены частично, после чего «Газпром» остался должен 2,6 миллиарда долларов.

Российская компания обжаловала решение в апелляционной инстанции шведского округа Свеа. «Нафтогаз» в свою очередь обратился в суды нескольких европейских стран с требованием арестовать находящиеся там активы российской компании.

В июне прошлого года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ об аресте активов «Газпрома» на подведомственной ему территории.

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