Украина раскрыла предложение для России по транзиту газа

На ожидаемых трехсторонних переговорах Украина предложит России забронировать 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

Витренко отметил, что украинская сторона может обеспечить транзитную мощность на 90 миллиардов кубометров газа. По его словам, 30 миллиардов могут забронировать другие компании или «Газпром».

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

Глава «Нафтогаза» сообщил, что Украина ожидает проведения переговоров по газу с Россией и Еврокомиссией в конце мая, передает РИА Новости. «Пока даты еще нет. Мы только знаем, что они должны пройти в мае, ожидаем в конце мая», — сказал Витренко.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия предложила «Нафтогазу» и «Газпрому» согласовать новые условия транзита после строительства газопровода «Северный поток-2». Последняя встреча сторон состоялась в январе, но договоренности достигнуты не были.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!