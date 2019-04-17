Украина обвинила Россию в подготовке газового кризиса

Россия собирается использовать тот факт, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в 2020 году, а также отсутствие соглашения о транзите газа через Украину после 2019 года, чтобы развязать очередной газовый кризис и шантажировать Европу. Такое мнение высказал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью ТСН.

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Он назвал незапуск газопровода в срок очевидным фактом. При этом, по его словам, российская сторона сознательно затягивает переговоры по транзиту газа через Украину. «Россияне делают все возможное, чтобы договора (по транзиту газа через Украину после 31 января 2019 года — прим. "Ленты.ру") не было, именно чтобы пошантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях», — сказал Коболев. Он считает, что после истечения контракта в конце года возможна полная остановка транзита газа через Украину. В связи с этим Коболев подчеркнул важность подготовки к зиме 2019-2020 и создания дополнительных запасов газа.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Москва, Киев и Брюссель проводят переговоры по транзиту после 2019 года. Последняя встреча состоялась в январе, но договоренности достигнуты не были. Следующая встреча, как ожидается, состоится в мае — уже после выборов президента Украины.

На Украине опасаются, что пуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который также может произойти в 2019 году, сделает украинскую газотранспортную систему (ГТС) полностью невостребованной. Президент страны Петр Порошенко в апреле заявил, что продолжит бороться с российским проектом газопровода «Северный поток-2» до самого конца, и предложил немецким компаниям участвовать в управлении украинской ГТС.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019 году, однако этот процесс осложняется позицией Дании, которая до сих пор не выдала разрешение на строительства газопровода на своей территории.

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