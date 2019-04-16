«Газпром» отчитался о степени готовности «Северного потока-2»

В «Газпроме» отчитались об укладке по дну Балтийского моря 1025 километров газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

Отмечается, что это составляет около 42 процентов от общей протяженности газопровода по двум ниткам. В компании также указали, что укладка морской части трубопровода ведется строго в соответствии с графиком.

11 апреля в Еврокомиссии заявляли, что в будущем Россия будет вынуждена вернуться за стол переговоров о транзите газа через Украину в связи с тем, что газопровод «Северный поток-2» не будет готов еще несколько лет.

«Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019 году. Это неоднократно подтверждал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Кроме того, министр энергетики Александр Новак ранее заявлял, что попытки Дании затянуть согласование маршрута «Северного потока-2» не отразятся на заявленных сроках запуска проекта.

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