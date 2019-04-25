«Северному потоку-2» предрекли удорожание

Проект «Северный поток-2» может значительно вырасти в цене из-за действий Дании, которая является последней страной, еще не выдавшей разрешение на прокладку газопровода в своей исключительной экономической зоне. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
По данным издания, затягивание сроков выдачи разрешения может привести к тому, что срок сдачи проекта в эксплуатацию отложат на год, а его стоимость вырастет. Из-за смещения сроков завершения строительства газопровода увеличится стоимость газа, идущего по газопроводу в Европу. Это приведет к тому, что рентабельность «Северного потока-2» снизится. В результате разница в цене между российским газом и сжиженным природным газом из США сократится, что может сделать американский газ более привлекательным для Европы, отмечает издание.
Согласно последнему запросу на прокладку газопровода, его хотят провести в исключительной экономической зоне королевства — это означает, что правительство страны не может запретить его прокладку. Однако оно из политических соображений может назначать многочисленные проверки, например, экологической безопасности сроком до шести месяцев, а потом проверку всех предложенных вариантов маршрута — тоже на шесть месяцев. Одной из причиной таких действий Дании издание называет желание добиться нового договора между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию с начала 2020 года, когда старое соглашение уже не будет действовать.
«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он должен пройти через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя пока не выдала разрешения на прокладку газопровода, заявив об опасениях, что проект нанесет урон ее государственности и увеличит энергетическую зависимость Европы от России. Проект по плану планируют сдать в 2019 году.
Параллельно против реализации проекта активно выступает Украина. Нынешний транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 года, и Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию. Кроме того, на Украине допускают, что газотранспортная система страны может стать невостребованной в случае планового запуска «Северного потока-2» и если России в 2019 году удастся запустить еще один свой газопровод — «Турецкий поток».