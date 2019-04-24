«Северный поток-2» пригрозил засудить Европу

Исполнительный директор компании Nord Stream 2, оператора проекта «Северный поток-2», Маттиас Варниг написал письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором пригрозил обратиться в суд из-за новой Газовой директивы. Об этом пишет издание Politico, которое опубликовало копию письма.

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По мнению директора Nord Stream 2, Газовая директива, одобренная Советом стран ЕС в апреле, ставит под угрозу интересы инвесторов проекта. В соответствии с этим документом, «Газпром» не имеет права одновременно владеть газопроводом и выступать в качестве поставщика ресурсов, и доступ к газопроводу должны получить и другие компании.

Варниг указал на то, что реализация проекта началась несколько лет назад и основывалась на действовавших на тот момент нормах регулирования газовой сферы. По словам представителя Nord Stream 2, строительство газопровода окажет благоприятное экономическое воздействие на Европу, создав более 30 тысяч рабочих мест и добавив в ВВП Евросоюза пять миллиардов евро. Кроме того, поставки по этому газопроводу снизят цены на газ на 13 процентов уже к 2020 году.

Для «Северного потока-2» должны сделать исключение в Газовой директиве, потому что в противном случае это нарушит Энергетическую хартию, и Nord Stream 2 может перенести спор в суд.

Совет стран ЕС одобрил поправки к Газовой директиве ЕС 15 апреля. Согласно новым правилам, нормы для газопроводов, которые идут в ЕС из третьих стран, будут распространяться и на территориальные моря, а не только на наземные трубы. Теперь компания, которая добывает газ, не может одновременно владеть газопроводом.

«Северный поток-2» — газопровод, который прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2019 году.

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