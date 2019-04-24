Экономика
 
Последние новости
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Украина отказалась хранить секреты о разработках СССР
Россияне стали жить дольше
Украинский оппозиционер рассказал о тайных симпатиях Лукашенко к Зеленскому
Доказано существование редкой и аномальной материи
Полицейский спас глухого старика от прибывающего поезда и попал на видео
Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию
Россиянке по ошибке диагностировали рак и удалили грудь
Чешское СМИ назвало Зеленского «евреем во главе украинских фашистов»
Новости партнеров

«Северный поток-2» пригрозил засудить Европу

Перейти в «Мою Ленту»

Исполнительный директор компании Nord Stream 2, оператора проекта «Северный поток-2», Маттиас Варниг написал письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором пригрозил обратиться в суд из-за новой Газовой директивы. Об этом пишет издание Politico, которое опубликовало копию письма.

По мнению директора Nord Stream 2, Газовая директива, одобренная Советом стран ЕС в апреле, ставит под угрозу интересы инвесторов проекта. В соответствии с этим документом, «Газпром» не имеет права одновременно владеть газопроводом и выступать в качестве поставщика ресурсов, и доступ к газопроводу должны получить и другие компании.

Варниг указал на то, что реализация проекта началась несколько лет назад и основывалась на действовавших на тот момент нормах регулирования газовой сферы. По словам представителя Nord Stream 2, строительство газопровода окажет благоприятное экономическое воздействие на Европу, создав более 30 тысяч рабочих мест и добавив в ВВП Евросоюза пять миллиардов евро. Кроме того, поставки по этому газопроводу снизят цены на газ на 13 процентов уже к 2020 году.

Для «Северного потока-2» должны сделать исключение в Газовой директиве, потому что в противном случае это нарушит Энергетическую хартию, и Nord Stream 2 может перенести спор в суд.

Совет стран ЕС одобрил поправки к Газовой директиве ЕС 15 апреля. Согласно новым правилам, нормы для газопроводов, которые идут в ЕС из третьих стран, будут распространяться и на территориальные моря, а не только на наземные трубы. Теперь компания, которая добывает газ, не может одновременно владеть газопроводом.

«Северный поток-2» — газопровод, который прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2019 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nord Stream 2 threatens to take EU to court over gas rules
В Европе захотели остановить «Северный поток-2»
Опасная для «Газпрома» директива одобрена окончательно
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Пошли на поправку

Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
13:15Сегодня

Полтысячи ресторанов дадут попробовать свое меню во время Ресторанного фестиваля

06:3320 апреля

Суд Украины встал на сторону России в споре против украинской оборонки

11:13Сегодня

Главу крупного банка задержали после доноса Путину

Экономика13:45Сегодня

«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»

Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
12:23Сегодня

P&G сократит использование пластика на 30 процентов к 2025 году

12:4313 апреля

Visa увеличила максимальную сумму для совершения покупок без ПИН-кода

10:36Сегодня

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

Экономика09:13 2 апреля

«Роснефть», Арктика и Севморпуть

Президент Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным проекты в Арктике
10:55Сегодня

Названы ответственные за порчу российской нефти

19:22 7 апреля

Центробанк сообщил о сбое в системе быстрых платежей

09:41Сегодня

Правительство России нашло деньги на дешевый бензин

Россия
«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»
Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Страх есть у любого, его надо побеждать»
 
В России снизилась детская смертность
Россияне стали жить дольше
Раскрыто меню Ким Чен Ына во Владивостоке
Россиянке по ошибке диагностировали рак и удалили грудь
Все материалы
Мир
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Правительство Афганистана убило больше мирных жителей по сравнению с талибами
Россия подтвердила сроки поставки С-400 в Турцию
Эрдоган ответил на обвинения в геноциде армян
Ким Чен Ын заменил свою «правую руку»
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Янукович захотел вернуться на Украину
Команда Порошенко назвала причину поражения на выборах
Украинский губернатор собрался в отставку и погрозил уничтожителям страны
Зеленскому порекомендовали воздержаться от прямых переговоров с Путиным
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
«Северный поток-2» пригрозил засудить Европу
Полтысячи ресторанов дадут попробовать свое меню во время Ресторанного фестиваля
Главу крупного банка задержали после доноса Путину
P&G сократит использование пластика на 30 процентов к 2025 году
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Вызвавший цыганский погром убийца девочки найден мертвым в колонии
Криминальные авторитеты признали ошибку и забрали титул у нового вора в законе
Прихожанка в стразах украла икону из храма и скрылась на золотистом Mercedes
Обнальщиков с Кавказа посадили под арест в роскошный дворец
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
Названа новая опасность для космических полетов
Наркотики заставили атеистов поверить в бога
Назван эффективный способ избежать опасных заболеваний
На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Футболист «Спартака» попал в ворота ударом с крыши стадиона
Акинфеев снялся в клипе «Руки Вверх!»
Глава UFC высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Российский футбольный клуб захотел форму с портретом Бузовой
Российский футболист мячом сбил пролетавшую над стадионом птицу
Все материалы
Культура
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе
Семья Толкина ополчилась против нового байопика о писателе
Четырехдневная жена Николаса Кейджа потребует денег за заключенный по пьяни брак
В песне из второй серии «Игры престолов» нашли спойлер о судьбе Джона Сноу
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Бастрыкин объяснил «мэм» с лупой
Чешское СМИ назвало Зеленского «евреем во главе украинских фашистов»
Фотограф научила делать снимки на зависть другим с помощью подручных средств
Американец захотел узнать о судьбе старого друга в Google и пожалел
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Бренд решил заработать на культовых фильмах из нулевых
Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде
Кольцо из кандалов декабриста продали за шесть миллионов рублей
Невеста обиделась на жениха из-за формы помолвочного кольца
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Отец подержал ребенка над обрывом ради фото и прослыл безумцем
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Отец с сыном пытались спасти тонущего туриста и погибли
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Полицейский спас глухого старика от прибывающего поезда и попал на видео
Кот победил стаю из шести собак
Невнимательность сделала австралийку миллионершей
Стеснительный курьер отказался звонить в домофон и сломал почтовый ящик клиенту
Все материалы
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
Путин ужесточил наказание за побег с места ДТП
Представлен самый быстрый открытый Aston Martin в истории
Honda Civic Type R превратили в полноразмерную модель Lego
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В Санкт-Петербурге рекордно подорожали офисы
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей
Квартиру в самом старом доме России выставили на продажу
Все материалы