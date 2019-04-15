Опасная для «Газпрома» директива одобрена окончательно

Совет стран Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС по работе морских газопроводов, их действие будет распространяться и на проект «Северный поток-2» после того, как трубопровод будет запущен, сообщает ТАСС.

Документ был одобрен 15 апреля Советом стран ЕС, что стало последним этапом процесса официального согласования документа. Ранее в апреле поправки были одобрены пленарной сессией Европарламента. Закон вступит в силу через 20 дней после опубликования текста в официальном журнале ЕС. На то, чтобы внедрить правила в национальное законодательство, странам дали девять месяцев.

Согласно закону, нормы для газопроводов из третьих стран в ЕС будут распространяться и на территориальные моря. Сейчас эти правила распространяются только на наземные трубы. В частности, предусмотрено разделение деятельности – компания, которая добывает газ, не может одновременно владеть трубопроводом.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что «Северный поток-2» будет реализован даже с учетом поправок к Газовой директиве ЕС. Газопровод прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Запустить проект планируется в 2019 году. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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