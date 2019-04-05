«Северный поток-2» преодолел сопротивление Европы

Проект «Северный поток-2» будет реализован даже с учетом одобренных Европарламентом поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. Министр отметил, что окончательно директива в новой редакции еще не принята.

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По словам Новака, пока можно говорить только об общих параметрах, заложенных в директиве. «Исходя из того, что там прописано, это не должно стать ограничением для реализации этого проекта», — добавил он. Согласно поправкам, одобренным европейскими властями, газопроводы из третьих стран, проходящие через территорию Евросоюза, не могут находиться во владении у поставщиков газа.

Европарламент 4 апреля одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. За их принятие проголосовали 465 депутатов, против — 95. Европейские власти ожидают, что изменения в директиве позволят повысить конкуренцию на европейском газовом рынке и снизить цены для потребителей.

Ранее глава Минэнерго заявлял, что поправки в Газовую директиву не повлияют на строительство, поскольку проект является коммерческим и интересен Европе. Министр также отмечал, что нынешние поправки мягче тех, которые предлагались ранее.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планирует в 2019 году.

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