Вашингтон признал неудачными попытки помешать «Северному потоку-2»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы убедить Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», но это не принесло результатов. Об этом он сообщил в среду на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, отвечая на вопрос сенатора Джона Баррасо.

Сенатор назвал «Северный поток-2» ловушкой, в которую готовы зайти немцы, и обратил внимание на отсутствие гарантий того, что после окончания строительства газ продолжит поступать в Европу через территорию Украины. Помпео сказал, что большинство стран признают эти риски, но Германия продолжает попытки реализовать проект, несмотря на предостережения.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» будет реализован даже с учетом одобренных Европарламентом поправок к Газовой директиве ЕС, согласно которым газопроводы из третьих стран, проходящие через территорию Евросоюза, не могут находиться во владении у поставщиков газа.

Газопровод «Северный поток-2» прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Завершить строительство и запустить проект планируется в 2019 году.

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