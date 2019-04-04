США решили давить на Германию из-за «Северного потока-2»

США не оставят попыток убедить Германию изменить свою позицию по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер.

По ее словам, американская сторона понимает доводы Германии и приводит свои, отличающиеся от них. «Мы предлагаем странам ставить свои национальные интересы на первое место, однако это не означает, что мы не можем пытаться убеждать наших союзников думать иначе о своих интересах или же выстраивать свои интересы в соответствии с общими вызовами», — пояснила Скиннер.

Ранее стало известно, что США готовятся к введению санкций против «Северного потока-2». Предполагается, что новые ограничения ударят по инвесторам и компаниям, заключившим контракты на прокладку труб. Кроме того, в Минэнерго США заявили, что американский сжиженный природный газ может по-настоящему освободить Европу от российского вмешательства.

«Северный поток-2» должен быть запущен в конце 2019 года. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря до Германии. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубов газа в год.

Против проекта выступают США, а также Украина и прибалтийские страны, которые опасаются снижения транзита газа через их территорию. Вашингтон лоббирует поставки собственного сжиженного природного газа и неоднократно грозил санкциями участникам российского проекта.

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