США обвинили в рэкете из-за «Северного потока-2»

США занимаются недобросовестной конкуренцией, сравнимой с рэкетом, пытаясь помешать строительству газопровода «Северный поток-2» из России в Западную Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

«Мы все отдаем себе отчет в том, что имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции, а иногда с действиями, сопоставимыми фактически с рэкетом и рейдерством, только на международном уровне», — отметил Песков.

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По его словам, со стороны Вашингтона было бы разумнее убеждать европейских потребителей в преимуществах своего сжиженного природного газа (СПГ) над российским трубопроводным. Песков подчеркнул, что американское сырье «на десятки процентов» дороже российского.

Ранее стало известно, что новый законопроект США о санкциях в отношении России предусматривает ограничения, направленные против строительства «Северного потока-2», которое по плану должно завершиться к концу 2019 года. В частности, в документе прописаны санкции против европейских компаний, спонсирующих строительство газопровода.

Статусом финансовых инвесторов «Северного потока-2» обладают немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британская Shell. Все они не стали входить в капитал компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG из-за боязни санкций.

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