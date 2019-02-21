Германия похвалила Россию за «Северный поток-2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил удовлетворение реализацией российского проекта «Северный поток-2». По его словам, это позволит снизить риски снижения поставок газа из Норвегии и Великобритании при растущем на европейском рынке потреблении и спросе на газ. Такое мнение немецкий чиновник выразил в ходе конференции «Конкурентоспособная Россия — новые пути», передает РИА Новости.

«Этот проект в настоящий момент получил разрешения четырех из пяти стран, в значительной степени реализован и внесет вклад в стабилизацию обеспечения газом Европы во времена сокращающегося импорта газа из Норвегии и Великобритании», — заявил министр, отметив, что потребности в газе у Европы только растут в связи с отказом от угольной и атомной энергетики.

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При этом Альтмайер признался, что не поддерживает антироссийские санкции, в том числе и против проекта «Северный поток-2». По его мнению, руководству европейских стран необходимо работать в том направлении, которое позволило бы в конечном итоге от санкций отказаться.

«Лично я считаю, что у нас нет интереса в санкциях», — заявил министр, отметив, что у ограничений были исключительно политические основания.

«Северный поток-2» должен быть запущен в конце 2019 года. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря до Германии. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубов газа в год. Против проекта выступают Украина, США и прибалтийские страны, которые опасаются снижения транзита газа через их территорию. Вашингтон лоббирует поставки собственного сжиженного природного газа (СПГ) и неоднократно грозил санкциями участникам российского проекта.

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