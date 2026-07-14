Разрушительный тайфун придет в Россию в ближайшие дни

Разрушительный тайфун «Бави» придет в Россию в ближайшие дни

Разрушительный тайфун «Бави» придет в Россию в ближайшие дни, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что аномальные дожди обрушатся на этой неделе на Приморский и Хабаровский края, а также на Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави».

«На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна "Бави", который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», — подчеркнул он.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном обрушатся на Приморский и Хабаровский края.