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20:33, 13 июля 2026Экономика

Мощный тайфун обрушится на российские регионы

Синоптик Шувалов: Мощный тайфун «Бави» обрушится на Приморский и Хабаровский края
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном обрушатся на Приморский и Хабаровский края. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает НСН.

По словам синоптика, в результате на юге Дальнего Востока образуется один масштабный циклон. «Количество осадков в Приморском и на побережье Хабаровского края может быть очень и очень значительным, намного превышающим количество осадков в Центральной России», — добавил Шувалов.

Согласно прогнозам, в Приморском крае количества осадков в некоторых местах может составить до 100 миллиметров.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что волн жары в Центральной России не ожидается до конца июля.

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