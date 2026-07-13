Мощный тайфун обрушится на российские регионы

Синоптик Шувалов: Мощный тайфун «Бави» обрушится на Приморский и Хабаровский края

Мощный тайфун «Бави» вместе с циклоном обрушатся на Приморский и Хабаровский края. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает НСН.

По словам синоптика, в результате на юге Дальнего Востока образуется один масштабный циклон. «Количество осадков в Приморском и на побережье Хабаровского края может быть очень и очень значительным, намного превышающим количество осадков в Центральной России», — добавил Шувалов.

Согласно прогнозам, в Приморском крае количества осадков в некоторых местах может составить до 100 миллиметров.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что волн жары в Центральной России не ожидается до конца июля.