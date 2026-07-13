Синоптик оценил вероятность прихода аномальной жары в Центральную Россию

Синоптик Леус: Волн жары в Центральной России до конца июля не ожидается

Волн жары в Центральной России до конца июля не ожидается. Об этом сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик напомнил, что волной жары считается период аномально жаркой погоды, который длится несколько дней подряд и значительно превышает средние климатические показатели для конкретного региона и сезона. По рекомендациям Всемирной метеорологической организации (ВМО) волной жары считается период, когда максимальная суточная температура воздуха в течение пяти или более последовательных дней превышает климатическую норму средней максимальной температуры более чем на 5 градусов.

Для Москвы волной жары считается как минимум пятидневный период с максимальной температурой в плюс 30 градусов и выше или со среднесуточной температурой на 7 градусов и более превышающей климатическую норму.

При этом, по прогнозам синоптиков, до конца недели максимальная температура воздуха в центральных областях Европейской России не превысит плюс 24-29 градусов. Такая температура ожидается только в воскресенье, 19 июля. В среднем температура предстоящей недели будет близка к климатической норме. Следующая неделя пройдет при дневных температурах в пределах плюс 20-25 градусов. В оставшиеся дни июля температура даже не будет приближаться к 30-градусной отметке.

Леус также заявил, что погода на территории Европейской России и Западной Европы в этом летнем периоде практически постоянно находится в противофазе волн Россби. Это означает, что если на территории Западной Европы господствует аномальная жара, то на территории европейской части России показания термометров в лучшем случае близки к своей климатической норме.

Ранее итальянский эксперт Массимилиано Фаццини предсказал Европе очередную волну жары. По его словам, ее сильнее всего ощутят жители европейской территории России.