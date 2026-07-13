Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:24, 13 июля 2026Экономика

Синоптик оценил вероятность прихода аномальной жары в Центральную Россию

Синоптик Леус: Волн жары в Центральной России до конца июля не ожидается
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Волн жары в Центральной России до конца июля не ожидается. Об этом сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик напомнил, что волной жары считается период аномально жаркой погоды, который длится несколько дней подряд и значительно превышает средние климатические показатели для конкретного региона и сезона. По рекомендациям Всемирной метеорологической организации (ВМО) волной жары считается период, когда максимальная суточная температура воздуха в течение пяти или более последовательных дней превышает климатическую норму средней максимальной температуры более чем на 5 градусов.

Для Москвы волной жары считается как минимум пятидневный период с максимальной температурой в плюс 30 градусов и выше или со среднесуточной температурой на 7 градусов и более превышающей климатическую норму.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров. Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
Россияне полюбили строить дачи из морских контейнеров.Почему модное жилье оказалось опасно для жизни?
8 апреля 2026

При этом, по прогнозам синоптиков, до конца недели максимальная температура воздуха в центральных областях Европейской России не превысит плюс 24-29 градусов. Такая температура ожидается только в воскресенье, 19 июля. В среднем температура предстоящей недели будет близка к климатической норме. Следующая неделя пройдет при дневных температурах в пределах плюс 20-25 градусов. В оставшиеся дни июля температура даже не будет приближаться к 30-градусной отметке.

Леус также заявил, что погода на территории Европейской России и Западной Европы в этом летнем периоде практически постоянно находится в противофазе волн Россби. Это означает, что если на территории Западной Европы господствует аномальная жара, то на территории европейской части России показания термометров в лучшем случае близки к своей климатической норме.

Ранее итальянский эксперт Массимилиано Фаццини предсказал Европе очередную волну жары. По его словам, ее сильнее всего ощутят жители европейской территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стала известна причина задержания политика Бориса Надеждина
    Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак
    Врачи не смогли спасти капитана полиции после нападения с ножом свидетельницы по делу
    Зрители пожаловались на еле стоявшего на концерте солиста «Три дня дождя»
    Полуфинал чемпионата мира по футболу начнут с минуты молчания
    Возможность Украины подготовиться к самой тяжелой зиме оценили
    Украина и Европа договорились о создании коалиции по противоракетной обороне
    Дубай нашел способ поставлять нефть в обход Ормузского пролива
    Парламент Венгрии принял поправку об отставке президента
    В России выделили миллионы на проекты с собаками-помощниками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok