Немцы вспомнили холодную войну из-за «Северного потока-2»

Россия является надежным поставщиком газа, а строящийся газопровод «Северный поток-2» не нанесет ущерба энергетической безопасности Европы, говорится в заявлении Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), которое приводит «Коммерсантъ».

Организация, объединяющая более 850 немецких компаний в России и российских в Германии, уверена, что реализация проекта по строительству «Северного потока-2» обеспечит немецкие промышленные предприятия необходимым объемом газа. Москва в полной мере выполняла свои обязательства даже во времена холодной войны с Западом, говорится в заявлении.

В письме приводятся конкретные цифры: так, немецкая металлургическая отрасль сможет экономить около миллиарда евро в год, химическая — примерно три миллиарда, а общая выгода для стран Евросоюза составит до 24 миллиардов евро.

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Энергетическую уязвимость Европы перед Россией ВТП считает мифом, поскольку Москва также зависит от покупателей топлива и от притоков валюты, которые они будут обеспечивать.

Помимо этого, строительство «Северного потока-2» поможет создать дополнительные рабочие места, считают авторы письма, поскольку в проекте принимают участие около 670 европейских компаний.

И наконец, переход на российский природный газ поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу, а значит, благоприятно скажется на окружающей среде.

Ранее 21 февраля канцлер Себастьян Курц заявил о своей поддержке «Северного потока-2». По его словам, сказанным после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, российский газопровод поможет обеспечить надежность энергоснабжения Австрии.

Строительство «Северного потока-2» должно быть завершено к концу 2019 года. Газопровод свяжет Россию с Западной Европой.

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