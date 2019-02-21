Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия продолжит поддерживать проект «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью телеканалу ORF после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По словам австрийского лидера, страна по-прежнему заинтересована в российском газе, так как он дешевле американского. Австрия и дальше будет развивать «Северный поток-2», потому что заинтересована в надежности энергоснабжения, отметил он.

Курц добавил, что беседа с Трампом по этому поводу вышла «очень противоречивая», так как США выступают против этого проекта. «Я думаю, он как бывший бизнесмен может понять, здесь у нас просто разные интересы», — заключил канцлер.

В 2018 году Себастьян Курц уже заявлял о поддержке «Северного потока-2». Тогда он отметил, что проект является позитивным для Австрии, Германии и других стран

Согласно планам, строительство «Северного потока-2» будет завершено в конце 2019 года. После этого российский газ сможет поставляться в Европу без транзита по территории Украины.

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