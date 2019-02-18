Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель испытывает тревогу из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника в окружении руководителя Германии.

По утверждению собеседников агентства, отстаивая проект, Меркель готовится столкнуться с все более агрессивными действиями со стороны администрации президента США Трампа. Отмечается, что усилия Вашингтона по вбиванию клина между Германией и ее союзниками по ЕС помогли Меркель выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с одной из «самых страстных» речей в минувшую субботу.

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Тогда она под аплодисменты руководства стран ЕС заявила, что Трамп покушается на многополярный мир. «Я думаю, что это тоже неправильно — сознательно вытеснять Россию политически, — сказала она. — Европа не может быть геополитически заинтересована в прекращении всех отношений с Россией».

В тот же день вице-президент Майк Пенс дал понять, что США пока не готовы принять поражение по вопросу строительства газопровода.

14 февраля в Германии признали, что проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, и это нельзя остановить. Председатель входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что угрозы со стороны США в отношении Германии из-за этого — недопустимый формат общения между партнерами и друзьями.

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