Меркель рассказала о планах на другие отношения с Россией после распада СССР

Европа рассчитывала, что после распада СССР и падения Берлинской стены отношения с Россией будут совсем другими, нежели сейчас. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля, передает РБК.

В 2011 году в Мюнхене министр иностранных дел России Сергей Лавров и тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон ратифицировали договор о разоружении, напомнила Меркель. Тогда обе стороны считали, что между ними существует стратегическое партнерство. «То, что произошло за последние годы, изменило ситуацию», — отметила канцлер.

Произошла «аннексия Крыма», обострился конфликт на востоке Украины, был расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия нарушала его многие годы, продолжила Меркель.

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Политик заявила, что в отношениях с Москвой она на стороне президента Украины Петра Порошенко, однако «стратегически Европа не в праве прерывать отношения с Россией».

Санкции против Москвы должны выдвигаться согласованно, Россию нельзя толкать в зависимость от Китая, считает канцлер. «Мы тоже хотим оставить за собой какое-то влияние», — заверила Меркель.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия пытается расколоть Евросоюз.

15 февраля сообщалось, что европейские дипломаты согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября прошлого года — тогда российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы.

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