Россию обвинили в попытках расколоть ЕС

Россия прилагает все усилия для того, чтобы расколоть отношения между странами-членами Евросоюза. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Я знаю, что Россия все делает для того, чтобы внести раскол в отношения между европейскими странами. Я хочу заверить, что мы это прекрасно понимаем и осознаем. Например, если взять социальные сети, то там ведется обмен мнениями, и мы знаем, что это новая киберугроза, которую нам нужно иметь в виду», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Глава министерства обороны также отметила, что ЕС стремится к иным отношениям с Москвой и открыт для диалога, однако «нужно, чтобы и Россия тоже к этому стремилась».

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. В ней принимают участие около 600 политиков, бизнесменов, ученых и представителей правозащитных организаций. Россию на ней представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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